“A Shaki le digo que venga, aquí no hay monotonía que se sostenga”

Seguidamente, De Castro le leyó a los asistentes: “Claramente, aquí a malos amores no le damos mente. Las solteras escuchen bien: si se cuadran con un man, sea costeño, paisa, cachaco o gringo, pilas que tenga certificado de Rolex y que no se la deje montar como al pobre Twingo”.

El final del decreto sostiene “En mi Carnaval, y lo decreto desde ya: Las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar”.

Por su parte, los asistentes escucharon atentos y en medio de risas, el jocoso bando en el que finalmente le ordenó a los barranquilleros y visitantes gozarse el Carnaval hasta el último minuto.