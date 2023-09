José Forero, una década rugiendo por la Selección

En los años que lleva siendo el Tigre en la tribuna han sido pocas veces los contactos o acercamientos que ha tenido con los jugadores de la selección Colombia, pero sin duda hay uno que atesora como pocos.

En 2013, antes del emocionante partido entre Colombia y Chile que clasificó a la selección nacional Mundial después de ir perdiendo 0-3, José Forero tuvo un encuentro con Radamel Falcao García, los dos tigres juntos por primera vez.

“Me dejaron acercar a Falcao y él habló el primero, me dice: “Hola, Tigre, te quería conocer me habían hablado mucho de ti”. Yo me quedé mudo, no le pude decir mucho solo que yo era el que estaba feliz de conocerlo. Fue unos minuticos, pero fue muy especial para mí haber conocido a Falcao y al día siguiente fue el 3 a 3”, comentó visiblemente emocionado.