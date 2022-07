Secretaria de Cultura Distrital exaltada como Líder de Ciudad 2022

La Comunidad Junior Internacional Atlántico, reconocida por sus siglas en inglés JCI, exaltó la noche de este viernes a la secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, María Teresa Fernández Iglesias, como Líder de Ciudad 2022, por su liderazgo, impacto social y destacada trayectoria.

En el acto que se cumplió en la casa de la cultura La Perla se destacaron logros de la gestión de Fernández Iglesias como el impulso del desarrollo social, la promoción del emprendimiento, la inclusión y la sana convivencia, a través del programa Casas Distritales de Cultura, que solo en 2021 benefició a más de 23 mil ciudadanos; el fortalecimiento de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA, desde donde lidera acciones por la formación técnico laboral de los talentos de la ciudad, preparándolos para ser agentes activos en las industrias creativas y culturales de la región. Además, se hizo mención de su trabajo para materializar el Plan Especial de Manejo y Protección de los barrios El Prado, Bellavista y una parte de Alto Prado, y las declaratorias de Barrio Abajo y una colección de obras del maestro Alejandro Obregón como Bien de Interés Cultural del ámbito distrital.

“Que gran responsabilidad la que me confieren al nombrarme líder de ciudad, me recuerdan ese valioso compromiso que tengo con las generaciones que me siguen: dejar huellas para garantizar que, siendo mejores cada día, generemos cambios positivos en nuestros entornos”, expresó la secretaria de Cultura y Patrimonio. “Quiero invitarlos a todos a que nunca se cansen de hacer el bien por barranquilla, de motivar cambios positivos, de impulsar el desarrollo integral de nuestras comunidades y de encontrar en el arte, la cultura, la educación, la tecnología, el emprendimiento y el deporte vehículos para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sigan trabajando de forma mancomunada en la construcción de una mejor sociedad”, agregó.

La homenajeada recibió la distinción de las manos del director del programa TOYP Atlántico 2022, Nayib Narváez. El evento se realizó en el marco de la apertura de la Escuela Regional de Capacitación, ERCA, liderada por JCI.

Es de anotar que la JCI es una Organización sin fines de lucro, con presencia en más de 100 países, integrado por una ciudadanía dentro de los 18 y 40 años de edad, comprometidos y activos para trabajar colectivamente y gestionar acciones que permiten generar impacto sustentable en las comunidades locales y globales.