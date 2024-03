“Se deben crear espacios para que los jóvenes se acerquen a la poesía”

En el conversatorio también hubo una participación de una cantadora y narradora oral de lectura proveniente del municipio de Malambo, Atlántico, quien hizo una demostración artística de lo que ella le enseña a varios niños, con el fin de instruir y preservar la cultura poética de Malambo. Su nombre es Olivia Gómez Severiche.

“Los niños con los que trabajo me permiten enseñarle su cultura y sus raíces ancestrales a través de la música. Para mí es un honor que me hayan invitado a este evento tan bonito, he trabajo por mucho tiempo para que mis niños vean el arte, la literatura y los espacios corporales como parte de ellos, con el fin de no distorsionar nada de su cultural ancestral, porque los tiempos cambian y las tecnologías hacen que nuestras culturas se vean afectadas por eso”, dijo.

Los siguientes poetas fueron conmemorados por su desempeño en la poesía y la literatura a nivel departamental: Esther Mejía, Fadir Delgado, Armando Madiedo, Kathy Paternina, Leo Castillo y Nora Carbonell Muñoz.