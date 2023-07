Una semana a ritmo de Joe Arroyo

El pasado 21 de julio se cumplieron 35 años de la muerte de Pacho Galán, ‘el Rey del merecumbé’, y este episodio juega un momento clave en la creación de En Barranquilla me quedo, pues Joe y varios de sus músicos estuvieron en el sepelio del soledeño y allí en medio de la tristeza quizá la inspiración fue llegando y el lunes siguiente a ese momento la idea se concretó.

“El lunes llegamos y Joe socializó la idea que tenía con En Barranquilla me quedo. Él siempre comenzaba como por el piano y se sentaba conmigo ahí al lado. Me comentó la idea, me cantó el tema y yo comencé a sacarle la armonía”, aseguró Chelito De Castro.

Cuando estaban allí se sentía en el ambiente que la canción podría llegar a ser algo grande, pero ninguno de los presentes imaginaba la historia que haría.

“Tal vez ninguno de los que estuvimos vinculados al equipo de producción llegamos a visionar hasta donde sería el éxito de esta canción. Joe venía de un éxito muy grande como fue La rebelión. Entonces, para esta canción dedicada a Barranquilla se mantuvo el estilo de la orquesta y la fórmula del solo de piano con el gran Chelito De Castro, quien se consagró para el público”, aseguró Juventino Ojito.

Y es que la canción, por sorprendente que parezca, no “pegó” de una, o al menos así lo recuerda Chelito De Castro, quien comentó que el tema del álbum que mandaba la parada era A mi Dios todo le debo.

“Llegó hasta carnavales repegado y no le daba cupo a nada. Hasta después de carnavales fuimos con el Joe a Perú. Un domingo, de tarde, presentó la canción «vamos a presentar una canción de nuevo álbum», cuando el Joe dijo: «Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo», toda la plaza contestó: «En Barranquilla me quedo». Resulta que ya estaba pegado en Perú. Acá en Barranquilla aún no y con el pasar de los años es que fue tomando cada vez más fuerza”, recordó De Castro.