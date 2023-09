Santander de Quilichao le puso sabor al Congreso Gastronómico

El músico, para hablar de la Baterimba, creada por él, demostró su talento musical y lo hizo rimando:

“A mí desde pequeño no me gustaba ir a estudiar, solamente quería tocar y bailar. Cualquier tarro, cualquier olla como tambor lo hacía sonar, cualquier tubo o manguera como trompeta iba a sonar. El currulao, la salsa, eso me hace mover. Lo toco con sabor, cadencia y sabrosura, para que toda mi gente, con esta reunión de instrumento lo goce con locura. Con marimba, bajo, clarinete, saxofón y voz hacemos de esto una fabulosa reunión".