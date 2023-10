Delicias del Caribe conquistan paladares en ‘Sabor Bajero’

"Hago cocadas con leche en polvo, coco con guayaba, coco con leche, enyucados. Aquí estoy muy feliz porque gracias a Sabor Bajero me he dado a conocer. En redes sociales he podido hacer muy buenos clientes".

El popular 'corrientazo' no podía faltar. Los locales en la ciudad se congregan en los populares comedores y puestos callejeros para disfrutar de esta deliciosa costumbre y en este evento, uno de sus puestos no sería la excepción.

Las opciones son variadas y seductoras: arroz con coco, patacones crujientes, yuca al vapor y frijoles refritos, todo servido con porciones de carne asada, pollo o cerdo, bañados en salsas caseras y acompañados de un aguacate.

Sirly Gutiérrez tenía a disposición algunas de estas preparaciones: "Cerdo, arroz, ensalada, tajadas maduras, zaragozas, sopas. Todo lo que no puede faltar en un buen corrientazo para que la gente se vaya feliz".