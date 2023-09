Rompiendo moldes: mujeres poderosas en la construcción

El estruendo de la maquinaria y el aroma a cemento fresco no son elementos que incomoden a la cartagenera Alexandra Berrío, tecnóloga en Control Ambiental y participante del programa Construimos a la Par de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en donde participa como obrera.

Con un casco siempre en su cabeza y botas llenas de polvo, Clara encarna la esencia de una trabajadora apasionada. l. Las vigas, los ladrillos y las herramientas son extensiones de sus manos, y cada estructura en proceso es una obra de arte en potencia.

“Elegir el campo de la construcción no siempre es fácil cuando tienes el estigma de que todo el mundo te apunta a que solo los hombres se ven visionados en estas áreas. Pero una vez que ya tú te metes dentro de la acción, te das cuenta que también es un mundo de creatividad, un mundo de desarrollo personal, un mundo donde tú puedes sentirte orgullosa de dónde has llegado, y lo que has construido”.