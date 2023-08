“Como psicólogo escucho historias y como cuentero las exteriorizo”

Romer contó que para él ha sido muy difícil ser migrante y que se apoya con las sonrisas que se encuentra en el camino. “Eso para mí es lo mejor que me puede ocurrir que alguien me regale una sonrisa tras escuchar mis historias, porque esto de ser migrante no es fácil, te toca convertir tu casa en una maleta y con ella viajar por el mundo”.

Con el paso del tiempo ‘Romer y Punto’, se fue percatando que no iba a Venezuela hace seis meses, después un año, luego dos años y al tercer año cayó en cuenta que era migrante. “La vida cultural no era una opción para mí en Venezuela porque ya es difícil vivir de la cultura en cualquier país, te imaginarás en Venezuela. Por eso migré, y pese a una que otra mirada que se posa sobre mí de manera extraña, quiero decirles a los migrantes que debemos estar orgullosos de lo que somos, es decir, entender que el hecho de que nos tocó meter la vida en un bolso, renunciar a la familia y a los amigos, no te hacen menos persona”.