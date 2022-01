The Rolling Stones celebra sus 60 años con colección de sellos

Una colección de doce sellos conmemorará el aniversario 60 de la conformación en 1962 del mítico grupo británico de rock Rolling Stones, ha informado la antigua empresa estatal de correos Royal Mail, que la pondrá a la venta a partir del 20 de enero.

Ocho de los sellos mostrarán imágenes de algunas de las actuaciones más destacadas de la banda, como el concierto gratuito del 5 de julio de 1969 en el Hyde Park londinense, tras la muerte el 3 de julio de ese año del miembro fundador Brian Jones, indicó la compañía.

En ese festival, bautizado como The Stones In The Park, debutó el nuevo guitarrista, Mick Taylor, que después sería sustituido por Ronnie Wood.

Otras actuaciones recogidas en las estampas son las de Rotterdam (Países Bajos) en agosto de 1995 o su bolo en el festival de Knebworth (Inglaterra) en el mismo mes de 1976.

Los otros cuatro sellos tendrán un formato diferente e incluirán dos imágenes en miniatura de la banda al completo y dos de sus legendarios carteles de giras, adelanta Royal Mail.

Los miembros aún activos de Rolling Stones —‘Sir’ Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards— colaboraron con la empresa de correos y mensajería en el diseño del tributo, que también incluye al baterista Charlie Watts, fallecido el pasado agosto.

Royal Mail ha señalado que se trata de la cuarta banda a la que se dedica una emisión de sellos, tras los Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016 y Queen en 2020.