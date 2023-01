Riz Ahmed y Allison Williams presentarán las nominaciones a los Óscar 2023

La temporada de premios ya ha comenzado y la gran favorita para los Óscar es ‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg, que ganó los galardones a mejor director y mejor película en los Globos de Oro.

Otros filmes con posibilidades son ‘The Banshees of de Inisherin’, de Martin McDonagh, que se llevó tres Globos de Oro; y ‘Everything Everywhere All At Once’ de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que ganó dos.