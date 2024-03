Rita Moreno en los Óscar: “La representación latina aún es insuficiente”

El director alemán Wim Wenders, que compite con la japonesa 'Perfect Days' al Óscar a la mejor película internacional, se mostró este domingo esperanzado de que a su cuarta nominación va la vencida.

"Tal vez es mi número de la suerte, ¿quién sabe?", dijo a EFE en la alfombra roja del Teatro Dolby de los Ángeles, donde se celebra la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

'Perfect days' compite con 'La sociedad de la nieve', del español Juan Antonio Bayona; la británica 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer; la italiana 'Io Capitano', de Matteo Garrone, y la alemana 'The Teachers' Lounge', de Ilker Çatak.

El cineasta alemán, de 78 años, había estado nominado ya al mejor documental por 'Buena Vista Social Club' (2000), 'Pina' (2012) y 'The Salt of Earth' (2015), pero es la primera vez que compite a la estatuilla dorada con un largometraje.

El aclamado director de filmes como 'Paris, Texas' o 'Wings of Desire' hace en 'Perfect Days' un retrato optimista de Hirayama, un trabajador de mantenimiento de baños públicos en Tokio que vive una vida sencilla y aparentemente feliz.

Wenders dijo sentirse "emocionado", pero también deseoso de recuperar su vida normal en cuanto el lunes finalice el ajetreo de estos días, una vez acabada una ceremonia en la que 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, es la favorita de la noche, con 13 nominaciones.

El cineasta aseguró que llega sin un discurso listo ante la posibilidad de hacerse con el premio: "He aprendido que es mejor no estar preparado. Así no tienes que memorizar nada. (...) Y de todas maneras solo tienes 45 segundos", concluyó.