‘Rigo’, el retrato honesto de un genio de la bicicleta

Rigoberto Urán siempre se ha mostrado sin filtros. Sus palabras y expresiones características como “huevón o carechimba” son su sello particular.

En ese sentido, uno de los retos principales que tuvo Juan Pablo Urrego para esta producción fue tener esa chispa de Rigo sin caer en una caricatura.

“Traté de hacer un Rigo muy humano, no llevarlo siempre como a la caricatura y que siempre tiene que estar haciendo chistes”, aseguró el actor en conversación con EL HERALDO.

Asimismo, Urrego mencionó que aunque ya hacía ciclismo de montaña, fue difícil pasar a hacer ciclismo de ruta, pero que gracias al equipo de Urán pudo lograr su interpretación de manera honesta, sin utilizar dobles.

“En la novela verán que no siempre está haciendo chistes, a veces está hablando serio y tiene sus momentos normales, a veces está sufriendo por plata, pero hay otros momentos en los que es divertido. Ahí está la clave, mostrar un Rigoberto que la gente no conoce, un Rigo más humano, que no siempre está haciendo chistes, que puede sufrir, que se puede molestar, que puede llorar”, agregó el paisa.