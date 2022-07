Denunciante de Ricky Martin por violencia doméstica sería su sobrino

Dijo que al parecer quien hizo la denuncia fue un sobrino de Ricky Martin, de quien aseguró que “tiene problemas mentales”.

“Que él tenga problemas mentales son otros veinte pesos… hemos estado luchando toda la vida por eso”, expresó.

Aprovechó para enviarle un mensaje a su sobrino: “Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo", señaló.

Eric Martin insistió en que su hermano no debe ser señalado hasta que las autoridades determinen su presunta responsabilidad en un caso de violencia doméstica. Aunque no se atrevió a defender al cantante, sí mencionó que no cree que sea culpable.

“Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz…”, añadió.

Las declaraciones de Eric Martin se dan luego de que la Policía de Puerto Rico confirmara que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el cantante por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica.

Al respecto, el equipo legal de Ricky Martin aseguró este sábado que las alegaciones de violencia doméstica contra el artista son "completamente falsas".

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas", según el comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.