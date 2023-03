Richie Ray y Bobby Cruz: 60 años de salsa bestial

Si bien el concierto que dio anoche el dúo salsero en el Coca Cola Music Hall, en San Juan, Puerto Rico, se llamó The Last Dance o El último baile, en español, la realidad es que los músicos no se retiran de un todo, sino que están “en la recta final”.

Han sido sesenta años que le han puesto sonido a la vida de millones de personas. El pasado 2 de febrero Bobby cumplió 85 años, por su parte Richie cumplió el 15 de febrero 78 años. La factura que pasan los años se va sintiendo de a poco.

“Aunque me siento bien, me veo bien, musculoso, canto igual que siempre, 85 años son 85 años. Se dice fácil, pero no lo es y por fuerza estoy en la recta final, ¿cuánto tiempo más me va a dar Dios? No lo sé, pero estoy ya en la recta final”, reflexionó el intérprete.

En este concierto decidieron darle a sus fanáticos, no solo los más grandes éxitos mundiales, sino algunos que no han sido tan reconocidos en todas las partes del mundo donde ha llegado el sonido bestial de este dúo.

“Además de los éxitos internacionales que ya se conocen como Gan Gan y Gan Gon, Los fariseos o Bomba en Navidad, interpretamos otros que no han sido tan populares. El show lo empezamos con Chiviriquitón, luego lo seguimos con La timba, después El diferente, Mi mayoral y así por muchos otros temas más. Son dos horas de pura salsa”.