Respeto y mucha diversión, así fue el bando del Carnaval de los niños 2024

Con el sentido de compartir el corazón de la tradición, los reyes de Carnaval 2024, Samia Maloof y Emanuel Angulo, dieron lectura a su bando en la Plaza de la Paz.

El inicio de la lectura de los decretos estuvo lleno de la emoción de los niños al tener su gran presentación en el Carnaval.

Declarados como unos amantes de las empanaditas, el choco como, y el mango con limón y sal comenzó la declaratoria del este bando 2024.

En el artículo primero, Samia Maloof, la reina del Carnaval de los niños, arrancó exaltando la grandeza del río Magdalena.

“Con “La Fuerza del Magdalena”, mi vestido, vengo a decir, gracias río grande porque lo que haces es compartir. Tanto nos has dado, que de aquí podemos ir, desde Barranquilla hasta Nueva York si queremos, a nuestros sueños nadie les pone frenos. Si nacemos a tus orillas, talento es lo que hay, por eso es que tus hijas Shakira, Paulina, Sofia y Sofia han llegado tan high! La cumbia, farotas y coyongos, muchos otros llegaron por tu corriente, y se volvieron el corazón de la tradición de toda mi gente”.

Seguidamente, el rey momo de los niños no pudo continuar sin felicitar a Paco Paco por su trabajo por el Carnaval de los niños.

“Vamos a celebrar el cumpleaños de una persona muy especial, hace 20 años que Paco Paco personifica este disfraz tan original! Con su sobrero de congo colorido y un aviso muy sentido, nos dice que ama a alguien con autismo, y que todos, aunque veamos el mundo diferente, estamos hechos de lo mismo. Eso lo dice la ciencia, la que estudio en la Humboltd con mucha dedicación y paciencia”.

En el tercer artículo, la reina de los niños, Samia Maloof, hizo una invitación al respeto y al no matoneo.

“Yo, veo la vida de colores, no me gusta la pelea, solo la Batalla de Flores. En mi mandato, vamos a hacer un trato: no acepto que se hablen mal. Si alguien te molesta, tu contesta: oye súbele que súbele al respeto, que contigo yo no me meto. Más bien vamos a echarnos piropos, uno así como que hey “a ti te lucen ese poco de corotos.”

Por otra parte, también hubo un espacio celebrar los 40 años de las marimondas de Barrio Abajo.

“Desde los 4 años como Paragüita, soy Marimonda del Barrio Abajo, y quiero contarles lo que eso me trajo: Amiguitos carnavaleros que salvaguardamos la tradición, a vivir la vida feliz, y siempre con mucha emoción! Decían que no podíamos y mira que otra estrella logramos, y estoy seguro que hasta la liga nos la ganamos! Nieve en Barranquilla siempre caerá, porque te lo digo, Junior es tu papá!”

Finalmente, los reyes de los niños terminaron de por invitar a todos a vivir en Carnaval al máximo.

“Que todos los niños nos volvamos farotas, indios, o micos haciendo piruetas. Es que ya casi que comienzan las Samitecas! A los barrios, centros comerciales, y a las calles vamos a llegar, así que dile a todo el mundo que los invito, estamos listos para brillar!”.