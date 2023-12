‘Rebel Moon: La chica de fuego’: la nueva apuesta de Zack Snyder

Asimismo, reveló que hay aspectos de su personaje con los que no se siente identificada pero hay otros que genuinamente los entiende y los logra interiorizar a causa de su pasado, como el hecho de tener que dejar atrás su hogar.

“Nací en Argelia y me mudé a Francia cuando tenía diez años. Luego me volví a mudar a Los Ángeles cuando tenía poco más de veinte años. No siento que pertenezco por completo a ningún espacio geográfico, pero adaptarme tampoco se me hace difícil. Nunca fui una soldado, pero crecí durante la guerra civil argelina, y nos fuimos porque nuestras vidas corrían peligro. Así que sé de dónde viene el miedo de Kora y la idea de defender un lugar que se siente como un hogar”.