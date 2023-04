Ray Olán, un salsero que vive cargado de sazón

Olán ha pisado suelo currambero en esta ocasión con una nueva versión de Vasos de colores, tema conocido por los salseros y que interpretó originalmente el fallecido Marvin Santiago.

“Lo grabamos en una sesión en vivo en Cali con la orquesta Kimbara, en la parte vocal me acompaña Héctor Mayoral con quien he trabajado hace tiempo. Yo tengo ‘Sason’ como himno, pero en realidad cuento con otros discos que quizá no han escuchado por acá, yo vengo hablando de la humanidad y la reparación del pueblo, uno escribe lo que siente, pero bueno los barranquilleros le han dado todo el respaldo es a ‘Sason’ y yo soy feliz con eso”.

Agradecido, es la palabra que esta leyenda viviente de la salsa lanza para resumir lo que siente al observar a un barranquillero bailando su pieza. “Barranquilla tiene mucha sazón, les agradezco a todos su respaldo a mi música”.

En medio de la entrevista concedida a esta casa editorial Ray contó que también es chef y que al venir a Barranquilla explora su gastronomía. “No sé los nombres de los platos que he comido, pero me ha encantado la comida”.