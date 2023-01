Raquel Coronell, hija de Daniel Coronell, reveló que su cáncer regresó

La joven colombiana, de 24 años, iniciará nuevamente su lucha contra el cáncer tras haberlo superado hace cinco.

Desde su cuenta de Twitter, Raquel compartió con sus seguidores un escrito titulado “Cáncer, o el día que Dios estuvo enfermo” en que revela que la enfermedad está de vuelta y relata como inició su lucha para superar el cáncer desde los 16 años.

“En diciembre celebré 5 años de terminar el tratamiento contra el cáncer, un hito que significaba que era poco probable que el cáncer regresara. La semana pasada, supe que el cáncer había regresado. Traté de escribir sobre lo que se siente”, trinó.

In December I celebrated 5 years of finishing cancer treatment — a milestone that meant the cancer was unlikely to return.



Last week, I learned the cancer is back.



I tried to write about what it’s felt like. https://t.co/A0CS7CbrXq