Rafael Ballestas, un alma altruista que cose carnaval

“A veces me siento agotado, pero bueno, me gusta. Amo lo que hago y disfruto lo que hago. Me gusta tener clientes, me gusta asesorar. Me gusta que la gente se vea bonita”, confiesa con satisfacción.

Pero eso de coser es todo un arte, trazar moldes, cortar tela y, finalmente, crear un vestido no es tarea fácil. Implica transformar palabras en una prenda ¿cómo hace? Retiene lo que considera de su cliente, luego dibuja -aunque no se considera el mejor haciéndolo- y solo resta prender la máquina y pasar horas y horas dándole forma a los textiles.