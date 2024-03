‘Quiet on Set’, el documental que habla de los abusos a niños en Nickelodeon

El mundo de la televisión infantil fue sacudido recientemente a causa de las impactantes y polémicas denuncias reveladas en el documental ‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV’. En este aclamado proyecto de Investigation Discovery, se abordan los abusos y maltratos que algunos jóvenes talentos sufrieron en el entorno de Nickelodeon, y entre las voces que se alzan destaca la del actor y cantante Drake Bell.