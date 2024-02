Quentin Tarantino volverá a trabajar con Brad Pitt en 'The Movie Critic'

En el pasado el cineasta había mencionado que su carrera como director estaba limitada a la realización de diez películas y que deseaba retirarse a los 60 años, su edad actual.

Las nueve películas que forman parte de su conteo son: 'Reservoir Dogs' (1992), 'Pulp Fiction' (1995), 'Jackie Brown' (1997), tres filmes de "Kill Bill" (2003), 'Death Proof' (2007), 'Inglourious Basterds' (2009), "Django Unchained' (2012), 'The Hateful Eight' (2015) y 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019).

Tarantino ha dicho que la saga de "Kill Bill" cuenta únicamente como una película y ha dejado fuera de su recuento trabajos de dirección como "My Best Friend's Birthday".