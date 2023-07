“Qué orgullosa estoy de mi equipo”: Shakira a jugadoras de la Selección

Shakira sigue expresándole al mundo el orgullo por sus raíces, desde su tierra natal hasta su país, siendo una fiel representante del talento cafetero. Su voz ha traspasado fronteras, logrando que sea una de las artistas latinas más importantes de la historia.

Con 46 años, su potencia sigue intacta y no solo en la industria musical, sino a través de acciones sociales que la hacen un ejemplo ante el mundo. Combinando su labor filantrópica con numerosos mensajes para las mujeres.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

Desde el año anterior, la estrella del pop latino reconoció el momento gris que atravesaba su vida tras su ruptura con el español, Gerard Piqué. Cada día libró una lucha interna que con el pasar del tiempo ha podido superar.

"A qué mujer no le ha pasado, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, que se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado, pero llega el momento en la vida de una mujer en el que ya uno no depende de alguien para quererse y aceptarse tal cual es", sostuvo la artista colombiana.