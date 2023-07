‘Pulguero Automotor’, el rugir de los coleccionistas

Para Javier no fue fácil obtenerlo. “Apenas lo ví, me enamoré a primera vista. Todo el mundo me lo quiere comprar, es un carro amigable, se llama ‘El General Willy’. Es un carro muy fácil de manejar y le tengo un amor eterno, quiero que siga bien conservado y que las nuevas generaciones puedan conocerlo”.

Rodríguez agregó que debe cuidarlo mucho, ya que tiene muchas cosas valiosas, y sostiene que más allá de su valor económico, jamás lo vendería porque tiene un valor sentimental mayor que cualquier oferta en el mercado.