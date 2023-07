Prime Video reveló los comediantes que participarán en LOL: Last One Laughing

Camila Misas, quien lidera al equipo de Local Originals para Argentina, Colombia y Chile, afirmó lo siguiente:

"Lo que me hace sentir más orgullosa sobre LOL: Last One Laughing Colombia es que es algo que no se parece a nada de lo que se ha hecho antes en el país. Estoy increíblemente orgullosa de nuestro tipo de comedia, y es verdaderamente sorprendente mostrar el talento de Colombia a un público global a través de este formato impulsado por el humor puro, que se ha ganado el reconocimiento internacional".

El formato se originó en la serie japonesa Amazon Original, Documental, creada y protagonizada por Hitoshi Matsumoto y que es propiedad de Yoshimoto Kogyo.

"Estoy emocionada de llevar LOL: Last One Laughing a Colombia y una vez más colaborar con Prime Video y con un extraordinario grupo de comediantes”, dijo Marie Leguizamo, directora de Banijay Mexico & U.S. Hispanic.

Además, agregó que el apetito por el contenido que desafía límites es insaciable, y estamos completamente dedicados a entregar una serie que verdaderamente cautive al público. “¡Prepárense para una experiencia de comedia inolvidable!”.

LOL: Last One Laughing está entre los títulos más vistos de Prime Video en México, Italia, Francia y Alemania, con versiones localizadas producidas en Argentina, Brasil, Australia, Canadá, India, España, Suecia y Países Bajos.

Es una serie de seis episodios de 30 minutos, se unirá una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Originals colombianas como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, MANES, Primate, La Vida Después del Reality y A Grito Herido¸ así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, Citadel, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, AIR y Bodas de Plomo.