Presentan enjuague bucal ‘made in’ Barranquilla que inactiva la covid-19

El acercamiento con la Universidad Simón Bolívar surgió en agosto, cuando Jadad recibió el resultado de una prueba PCR y observó que el documento lo firmaban la Alcaldía de Barranquilla y la institución educativa. “Enseguida llamé a Tatyana Bolívar, directora de Extensión y Servicios Externos de la universidad, quien me contactó con el doctor Antonio Acosta”, destacó.

Acosta, director del Laboratorio de Virología y PhD en Biología Molecular, explicó que el compuesto de los cítricos tiene componentes que rompen la membrana de la covid-19, que es grasa.

“Cuando Jadad me contacta y me propone la idea había un tema de reto porque no podemos testear un virus que no se puede cultivar. Me senté en el laboratorio con un estudiante de doctorado (Yesit Bello Lemus) y diseñamos un ensayo bioquímico que determina los efectos que producen en el SARS-CoV-2 algunos enjuagues bucales presentes en el mercado”, dijo el director del Laboratorio de Virología.

Aclara que este estudio en ninguna de sus líneas dice que cura la covid-19. Lo que sí es cierto es que los resultados mostraron que un enjuague bucal que contenga D-limoneno, aceites esenciales y CPC reduce la carga viral entre una y cinco horas.

“Una de las conclusiones es que los productos que tienen esta sustancia extraída de la cáscara de los cítricos desestabiliza el virus y exponen el material genético. Al exponer este material genético el virus se inactiva porque el virus no puede sobrevivir sin esa membrana lipídica (grasa). Allí es donde decimos que se reduce la carga viral”, destacó Acosta.

“Hemos dedicado meses estudiando este productos y haciéndole estudios de todo tipo dando un soporto científico y apoyados en este laboratorio argentino además del aporte de más de cinco países del mundo como España, Italia, Estados Unidos, México y Colombia”, concluyó el PhD en Biología Molecular.