¿Por qué Shakira eligió vivir en Estados Unidos y no en Colombia?

Asimismo, contó cómo fue conocer a Shakira cuando estaba comenzando en la música. "En ese momento, yo me consideraba un influenciador a pesar de que no existían las redes. Shakira tenía 10 años cuando su papá William iba a medios de televisión y radio sin éxito, porque la rechazaban o no la llamaban de vuelta.

Entonces, Shakira le pidió a su padre verme, quedamos en reunirnos en un restaurante. Y yo le digo, qué bonito que quiera verme y ella me dijo: “No, porque yo soy tu lectora”. A esa edad ya bailaba árabe, y la llevé a los cumpleaños de quinceañeras que apoyaba en esa época. La sorpresa es que ella cantó canciones de su autoría, con solo 10 años. Ahí comenzó mi historia con ella", relató a 'La República'.