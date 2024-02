¿Por qué hay polémica con la nueva canción de Karol G?

“No quiero vida si no es contigo”, canta la artista de Medellín, que anunció el nuevo tema hace unos días después de uno de los tres conciertos que dio en Ciudad de México después de que sus seguidores sacarán una pancarta gigante en la que se podía leer precisamente “No quiero vida si no es Contigo”

“Sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo próximo sencillo. El hecho es que me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, el 14 de febrero”, anunció en sus redes sociales Karol G.