‘Pobres criaturas’, la 11 veces nominada al Óscar, llega a los cines

Atraído por la riqueza visual de la historia de Gray, junto con su mirada sobre el rol de la mujer y la tensión patriarcal a través de un relato distópico y satírico, Lanthimos reunió a un equipo soñado para dar vida al film.

Sobre su disruptivo personaje, la genial actriz Emma Stone cuenta que “Bella no tiene vergüenza, ni traumas, ni siquiera tiene un pasado. No se crio en una sociedad que les impone límites a las mujeres. Eso puede ser increíblemente liberador, y es algo que no puedes dejar de investigar. Bella extrae cosas de los hombres que conoce, de las mujeres que conoce, del entorno en el que se encuentra, de lo que come. Es como una esponja”.

En el film, el personaje emerge como un ser humano sin desarrollar y llega a convertirse en una mujer madura, protagonizando escenas de gran intensidad. La sexualidad de Bella es especialmente relevante en la historia, pues visibiliza las restricciones y expectativas de la mujer en la sociedad.

Al personaje nunca le dijeron que hubiera nada malo en disfrutar del sexo, y naturalmente siente la libertad de hacer lo que quiere cuando quiere.