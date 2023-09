‘Pasión de gavilanes 2’: una novela que vuelve con gran talento femenino

Sarita Elizondo ha sido uno de los personajes que más cambios ha sufrido desde hace 20 años. Ya es mamá, el amor de su vida la dejó y ese cúmulo de sentimientos la ha convertido en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede desatar una tormenta en la telenovela.

“Al principio me fue muy difícil adaptarme a esta Sara porque uno como actor tiende a pelear un poco con el ego de lo que cree que se debe hacer y cuando la logré dejar ser vulnerable y permitirla transitar como mujer por el mundo de lo que nos pasa a las mujeres fue maravilloso”, dijo la actriz a esta casa editorial.

Asimismo, habló de lo que puede pasar con ella y lo que tiene guardado en su interior: “Lo que trabajamos mucho en Sarita fue desde su ser, el síndrome del desaparecido. Sarita es una mujer llena de muchas cosas que no puede expresar porque como no sabe qué pasó, no hay una claridad sobre su actuar y eso la va a llevar a cometer muchos errores”.