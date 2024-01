Palmar de Varela se prepara para un renovado reinado

Dayerlin anunció su gran lectura de Bando y Coronación, programada para el 20 de enero en el estadio Catalino Fontalvo a las 8 de la noche.

El evento contará con la participación de destacados artistas como Rafa Pérez, el Checo Acosta, Will Florillo y Dolcey Jr. La Reina destacó que el espectáculo, incluirá ritmos desde lo tradicional hasta lo moderno, reflejando su lema: ‘Un canto de tradición’.

“Va ser un show preparado con mucho amor y con mucho cariño, va a tener ritmos y danzas desde lo tradicional trascendiendo hacia las danzas modernas y los ritmos modernos ya que mi lema es ‘Un canto de tradición’ y quiero mostrarle a todo el público lo que es la tradición y salvaguardar la tradición del municipio ya que poco a poco cosas se han perdido, entonces la idea con este show de Coronación es recordar todas esas tradiciones”.

Además, la Reina extendió la invitación a la gran parada intermunicipal y regional el 12 de febrero, alentando a grupos folclóricos y disfraces a participar en este evento emblemático. Destacó la importancia de aportar al mantenimiento de la cultura y folclor local.

Con un enfoque innovador, Dayerlin invita a vivir el carnaval con respeto y tolerancia, buscando un ambiente disfrutable para todos. Además de sus actividades oficiales, la Reina promueve eventos que abarcan la diversidad del municipio, demostrando que “el carnaval es de todos, en el carnaval no hay distinción, no hay raza no hay edad, así que actividades como esta pues integran a la comunidad.