'Oppenheimer' se perfila como la favorita en los BAFTA con 13 nominaciones

Muy competitiva se presenta la categoría de habla no inglesa, donde la española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, se verá las caras con pesos pesados como 'Anatomy of a fall', 'The Zone of Interest', la estadounidense rodada en coreano 'Past Lives' o el documental ucraniano '20 days in Mariupol'.

Cillian Murphy y Paul Giamatti ('The Holdovers') aparecen con grandes opciones en actor principal, mientras que el actor secundario cuenta con una mezcla de gigantes de la pantalla, como Robert de Niro ('Killers of the Flower Moon'), con nuevas promesas como Jacob Elordi ('Saltburn') y Dominic Sessa ('The Holdovers').

De esta forma, 'La sociedad de la nieve' tendrá una dura competencia en una categoría en la que tanto 'Anatomy of a fall', ganadora de la Palma de Oro en Cannes, como 'The Zone of Interest' parten, en principio, con muchas aspiraciones.

De hecho, las dos mencionadas se encuentran entre las más nominadas para los BAFTA, que se entregarán en Londres el próximo 18 de febrero: la cinta de la francesa Justine Triet acumula siete candidaturas, por nueve de la de Glazer.

'La sociedad de la nieve' ya se quedó con la miel en los labios en los últimos Globos de Oro, concedidos hace once días, donde también partía como una de las aspirantes en habla no inglesa.

En esa ocasión fue precisamente 'Anatomy of a fall' la que le arrebató el galardón.