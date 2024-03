‘Oppenheimer’ despierta en la gala de los Óscar

“Me gustaría agradecer mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden. Me gustaría agradecer a mi veterinaria, es decir, a mi esposa, Susan Downey, que está allí. Ella me encontró una mascota rescatada que gruñía y tú me volviste a amar. Es por eso que estoy aquí. Gracias. Aquí está mi pequeño secreto”.

Por su parte el suizo Hoyte Van Hoytema obtuvo este domingo su primer Óscar a mejor fotografía por su labor en la cinta ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, venciendo así al mexicano Rodrigo Prieto que competía por 'Killers of the Flower Moon'.

‘Oppenheimer’ también gana el Óscar a Mejor Banda Sonora. Ludwig Goransson, uno de los mejores compositores que tiene el cine. Esto es arte cinematográfico.

También Cillian Murphy ganó el premio a Mejor Actor.

En total sumó siete estatuillas: Mejor película, Mejor Dirección para Christopher Nolan, Mejor Actor para Cillian Murphy, Mejor Actor Secundario para Robert Downey Jr., Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Música.

Con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal y una variedad de categorías técnicas, ‘Oppenheimer’ es el centro de atención en la noche de los Óscar. Su capacidad para combinar un relato histórico con una narrativa emocionalmente potente ha cautivado a la crítica y espectadores por igual, estableciendo un estándar elevado para el cine contemporáneo.