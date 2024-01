Nolan, Scorsese y Lanthimos disputarán el Óscar a mejor director

La 96 edición de los Óscar, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, tendrá también a Justine Triet ('Anatomy of a Fall') y a Jonathan Glazer ('The Zone of Interest') como finalistas en el apartado a mejor director.

Sorpresivamente no fueron considerados los trabajos de Alexander Payne con 'The Holdovers' o de Greta Gerwig por 'Barbie'.

Nolan, reciente ganador del Globo de Oro, no cuenta con ningún Óscar en su palmarés pero había sido nominado hasta en cinco ocasiones por la Academia de EE.UU. anteriormente. Una de ellas, como mejor director en 2018 gracias a 'Dunkirk', que también le granjearía la candidatura a mejor película.