“No me prestaré para payasadas”: Epa Colombia no apoyará campañas políticas

Por medio de sus historias en Instagram, la generadora de contenido aseveró que no le interesa hacer alianzas con ningún candidato, dejando en claro que no ha recibido dineros que provengan de líderes políticos.

"Amiga, no sabes cuantos políticos me han ofrecido dinero, no sabes que es lo que han querido hacer conmigo, pero no me he prestado para esa payasada, quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no le debo nada a nadie”, destacó. “No voy a apoyar a ninguna campaña política, a ningún partido, porque vale más mi amistad con ustedes que ponerme a recibir dinero”.