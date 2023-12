“No esperaba tanto”: Alci Acosta al ver su estatua en Soledad

Los homenajes al maestro Alci Acosta no terminan. Tras la presentación de su primer gran concierto de su tour de despedida, el maestro fue reconocido por todas la autoridades.

Con distinciones de todas las categorías que ordenaron la Gobernación del Atlántico, la Asamablea Departamental, la Alcaldía y el Concejo de Soledad, Acosta fue exaltado por su laborar artística.

Sin embargo, el más importante de estos que servirá como referente de memoria histórica para todos los Soledeños y los visitantes del municipio es una estatua en su honor.

Ubicando en la amplitud de la Plaza de Soledad está escultura hecha en bronce por el valduparense Misael Martinez Bello, fue la forma en la cual rendir tributo a este hombre que tanto le ha aportado al municipio.

“Siempre me he sentido orgulloso de ser soledeño, después de recorrer tantos lugares en el mundo para mi ha sido placentero volver siempre a mi tierra, entendiendo que para mi no hay mejor lugar que este”, mencionó él maestro Acosta.

Asimismo, el bolserista dijo que “No me esperaba tanto” al ver la estatua construida en su honor.

Más allá de exaltar las tradiciones musicales y la trayectoria del maestro, esta escultura cumplirá con la función de servir como referente en el municipio.