No es meme: ahora sí, ¡celébralo Curramba!

Así 10 años después, Richard recuerda aquella noche como si hubiese pasado ayer. Irónicamente el conductor (q.e.p.d.), ni siquiera era su conocido.

“Sinceramente no lo conozco. Yo me vi el partido solo, me monté con él y con el pasar de los tiempos me enteré que le decían caballito y que murió en el 2021”, dijo a este medio.

Las banderas cayeron, los cánticos se desvanecieron y las lágrimas de felicidad se tornaron en lágrimas de decepción. Así lo vivió Richard, quien tras lo sucedido, optó por alejarse de las cámaras.

“En ese tiempo yo era empleado y de hace un tiempo para acá la vida me cambió y tengo mi propio negocio de droguerías y ando muy ocupado. Ya no me veo en ese tipo de caravanas”.

Richard se alejó de aquella efusividad y ahora prefiere ver este tipo de partidos con sus amigos en algún establecimiento.

“Ahora que Junior ganó la final lo disfruté con un grupo de amigos y fue muy sano, pero no me monté en ninguna moto”.

Richard cuenta que su sentimiento por los tiburones viene desde la cuna y que por su mente nunca se le ha pasado apoyar a otro equipo.

“Desde pequeño estaba en el bulevar de la 4 y mi papá me llevaba al estadio. Yo soy de Junior desde que nací, para mí es el mejor del mundo”.

Junior, fiel a su estilo, ejecuta partidos llenos de emoción y suspenso hasta el último suspiro. Cada encuentro es un viaje emocional para sus hinchas, donde la incertidumbre y la adrenalina cobran vida en el terreno de juego. “Si no se sufre no es Junior. Somos nosotros contra toda Colombia, pero siempre tenemos mérito y aquí seguimos fieles al equipo”.

Y así fue, esta vez, no hubo nada que pudiera opacar la décima del equipo rojiblanco. La emoción regresó y no fue falsa. En Barranquilla sigue nevando. Ahora sí, ¡célebralo Curramba!

