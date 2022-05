‘Nando’ Grisales: un Papá Noel de carne y hueso que cautivó al país

Por otra parte, Nando siempre quiso lo mejor para los suyos, así lo sostiene Alberto Hoyos, amigo cercano de este viejito pascuero que también se enfunda el traje rojiblanco.

Hoyos cuenta que cuando estaban en medio de jornadas laborales y acordaban el pago, siempre se preocupaba porque sus colaboradores realizaran buenas inversiones.

“Yo me quería comprar una moto, pero él me decía que para eso no me iba a dar plata, y que si seguía con ese embeleco no me contrataría más”.

Sin embargo, el don de “dador alegre” siempre estaba presente “cuando le dije que ya no quería la moto, sino que quería comprar un terreno para hacer mi casa, me dijo que me iba a pagar más para que pudiera construirla”, confesó Hoyos.

Asimismo, ese calor humano, y demás cualidades que desprendía no solamente era para los niños o adultos que volvían a sentirse como pequeñines viendo el personaje de Hernando, sino que su amor llegaba hasta las mascotas, estas no querían perderse de lo que tenía para dar Papá Noel.

Así lo aseguró el periodista Édgar ‘Flash’ García Ochoa, amigo personal de Hernando. “En uno de mis cumpleaños se presentó a mi casa con su elenco de Papá Noel y se sentó en la sala. Yo tenía un perro de nombre Chupeta, que yo quería mucho, pero únicamente era cariñoso conmigo. Con las demás personas se aislaba. Y ocurrió que cuando vio a Grisales con su imponente vestimenta de Papá Noel, se le subió en las piernas y comenzó a darle mimos de cariño, ante el asombro de los asistentes”, aseguró Flash Ochoa que hizo varias alianzas con Grisales para repartir regalos por la ciudad acompañados de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y varias reinas del Carnaval.