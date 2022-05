Museo romántico se llena de música durante concierto benéfico

Es dirigida por James Schutmaat, quien manifestó su satisfacción de hacer parte de esta labor.

"Es un honor hacer parte de este concierto que hacemos sin ánimo de lucro y para que todo lo recibido sea donado a la reconstrucción de este Museo y queremos hacer varios para que la gente se anime a respaldar esta iniciativa. Hay que difundir más este tipo de eventos para que la gente conozca más", expresó.

Los presentes aplaudieron de principio a fin la muestra musical y expresaron el apoyo a la reconstrucción del espacio.

"Desde pequeña siempre he asistido a eventos culturales desde que estaba en el colegio. Ya aquí había venido varias veces y me pareció una buena oportunidad para retomar este plan. Me parece excelente que quieran iniciar la restauración del museo para este tipo de actividades", dijo Daniela Ramírez, una de las asistentes.