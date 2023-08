El elenco de Breaking Bad se despide del fallecido actor Mark Margolis

Finalmente, Michael Mando, quien apareció recién en la serie Better Call Saul, precuela de Breaking Bad, y quien compartió muchas escenas con el fallecido escribió: “Es con un corazón muy pesado que asimilo tu partida, mi amigo... Mark, llegar a conocerte a lo largo de las temporadas y los años ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera”.

Mando también recordó lo último que le dijo Margolis al salir la última temporada de la serie: “La última cosa que me dijiste, antes de salir de la caravana en la temporada 6, fue: "Realmente no quería simpatizar con tu personaje... pero lo hago". No puedo expresar cuánto significó eso para mí... Eres una leyenda y un alma fuerte y hermosa. Estoy llorando y no tengo palabras”.