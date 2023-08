“Mark fue un amigo, un mentor y un gran artista”: Darren Aronofsky

Uno de esos que compartió un mensaje a través de redes sociales fue el reconocido director Darren Aronofsky, quien dirigió a Margolis en varias de sus películas, incluida su ópera prima ‘Pi’.

“Leyenda, mi querido amigo @markmargolis1, quien me salvó al interpretar a Sol en ‘Pi’ y me acompañó en ‘Requiem for a Dream’, ‘The Fountain’, ‘The Wrestler’, ‘Black Swan’ y ‘Noah’”, publicó el cineasta.

Aronofsky también comentó que Mark Margolis “fue un amigo, un mentor, un verdadero neoyorquino y un gran gran artista. Te quiero Mark y estoy tan agradecido por todo lo que aportaste al mundo”.