Así terminó grabando Lisandro Meza ‘La miseria humana’

La noche pasó, al menos lo que quedaba de ella y al día siguiente, aún intrigado por el mensaje profundo que había escuchado en esa peculiar canción interpretada por los borrachos, llegó a buscarlos.

“Al otro día en la mañana pase por ahí y todavía no habían dormido. Me lleve una botella de Tres esquinas y una grabadora y le dije “aquí tienes la de Tres esquinas para que me cantes la miseria humana”, indicó Lisandro.

Con esa motivación de una botella de alcohol para el sediento, le cantó la canción y Lisandro decidió en el acto “le voy a hacer la música”.

Así, Lisandro Meza, quien hoy su voz dejó de escucharse a causa de su muerte, terminó grabando una de sus obras magnas.