“Gina Banfi deja un legado de cultura a Barranquilla”: Nicolás Tovar

“Gina se volvió como mi protectora, la persona que creyó en mí. Me empezó a entrenar la voz. También me presentó a Conchita Salcedo de Osorio, que ella era profesora en su academia y empecé a asistir a clases. Me dieron becas para estudiar guitarra, solfeo, canto”.

Por eso, hoy con su partida, Tovar la recuerda como alguien amante de la cultura, entregada al arte y es precisamente aquí donde se evidencia su legado para Barranquilla.

“Gina Banfi deja un legado de cultura a Barranquilla. Ella siempre se sintió muy orgullosa de entrenarme, de haber entrenado a Shakira, de entrenar a Maía, a las grandes voces de Barranquilla que se han destacado a nivel internacional. Y yo siento que el legado de Gina proyecta también a sus hijos, a Mauricio que canta como tenor, a Hugo que jugaba conmigo cuando éramos niños, a Beatriz, a Maribel que es artista, también Jaime Abello, que es un tipo que hace parte de la escena cultural de Barranquilla”.