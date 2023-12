Murió el actor Andre Braugher, conocido por la serie 'Brooklyn Nine-Nine'

Durante este período, ganó dos premios Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia y recibió otras cuatro nominaciones al Emmy.

Además, estaba previsto que protagonizara la serie 'Residence', de Netflix, próximamente.

Dentro de su desempeño en la gran pantalla también figuran sus apariciones en las películas 'City of Angels' (1998), 'Frequency' (2000) y 'Poseidon' (2006).

El año pasado coprotagonizó el filme 'She Said', en el que dio vida al editor del diario The New York Times que supervisó la investigación de las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohy que desencadenó el movimiento #MeToo y el procesamiento de Harvey Weinstein.