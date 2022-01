“Cada municipio deberá tomar decisiones individuales”: Elsa Noguera

Tras conocerse la cancelación de la tradicional Batalla de Flores de Santo Tomas, que estaba pactada a realizarse el próximo 19 de febrero, la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera sostuvo en medio de una rueda de prensa que “apoya” la decisión tomada por el alcalde Tomás Guardiola, su gabinete y la Corporación Autónoma del Carnaval del municipio.

Asimismo la mandataria sostuvo que cada municipio del departamento deberá tomar las medidas pertinentes de acuerdo a sus capacidades sanitarias.

“Cada municipio deberá tomar decisiones individuales, no podemos generalizar con una medida colectiva para todos porque las condiciones son distintas, por eso estamos apoyando al alcalde porque si no tienen las garantías para cumplir con los protocolos de seguridad los eventos no se pueden realizar”.