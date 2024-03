Muere el reconocido actor nigeriano John Okafor a los 62 años

En noviembre pasado, la familia de Okafor anunció que le amputaron la pierna al actor por motivos médicos.

"Este suceso ha sido duro para todos nosotros, pero hemos tenido que aceptarlo como la nueva realidad de papá", afirmaron los familiares.

Okafor actuó en más de 200 películas de Nollywood, incluidas "Mr. Ibu", "Mr. Ibu and His Son", "Coffin Producers", "Husband Suppliers" y "Mr. Ibu in London".

Antes de su carrera cinematográfica, el comediante, que se casó dos veces y tuvo más de diez hijos, fue boxeador, entrenador de fútbol y practicante de kárate.