Muere el pianista Pete Rodríguez, creador de ‘Micaela’

La Magnífica, su primera banda con la que lanzó el álbum "¡Por fin!" El disco lo hizo muy famoso, y comenzó a actuar en clubes nocturnos populares de la ciudad de Nueva York. Al año siguiente, grabó su segundo álbum:

"The King of Boogaloo". Este apodo lo identificaría por el resto de su carrera profesional brillantemente exitosa, como parte del grupo Pete Rodríguez y su Conjunto.

Rodríguez siguió haciendo lo que mejor hizo, grabando el álbum "Latin Boogaloo" en 1966. La fiebre de Boogaloo alcanzó un máximo histórico con el número de la banda

"I Like it Like That", un clásico de la discografía de Pete Rodríguez.

El Rey de Boogaloo estaba en racha y grabó "¡Oh, eso es bueno!", "¡Ay, que bueno!", "Latin Soul Man", "Pete Rodríguez Now" y "De Panamá a Nueva York". ", Que marcó el debut de Rubén Blades como vocalista y compositor, después de haber escrito todas las canciones del álbum.