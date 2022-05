Muere el actor Ray Liotta, popular por participar en cintas policivas

La pantalla gigante se tiñe de luto con la muerte este jueves del actor estadounidense Ray Liotta, célebre por explorar a lo largo de su carrera películas de tipo policiaco. El sitio Deadline confirmó que falleció mientras dormía en la República Dominicana, donde estaba filmando la película ‘Aguas peligrosas’.

La estrella, de 67 años, explotó con el clásico criminal ‘Goodfellas’ de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci . Su carrera estaba en un gran resurgimiento. Sus últimos trabajos incluyeron ‘The Many Saints of Newark’, ‘Marriage Story’ y ‘No Sudden Move’. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar ‘Cocaine Bear’, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de ‘Working Title The Substance’, junto a Demi Moore y Margaret Qualley. También actuó con Taron Egerton en la serie ‘Black Bird’ de Apple TV+.

Por su papel en ‘Something Wild’, dirigida por Jonathan Demme, obtuvo una nominación al Globo de Oro. Con una extensa carrera en Hollywood, Liotta es conocido por otros papeles memorables que incluyen ‘Field of Dreams’, ‘Cop Land’, ‘Corrina Corrina’, ‘Operation Dumbo Drop’, ‘Hannibal’, ‘Unforgettabble’ y ‘Blow’.

Nacido en 1954 en Nueva Jersey, Liotta empezó a trabajar en series de televisión a finales de los años 70. El actor construyó su carrera interpretando a tipos duros.