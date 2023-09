Muere Carmen Berdugo, directora de la Danza el Imperio de las Aves

Desde 1983, la mujer de 73 años emprendió el que considera como el vuelo “más importante” de su vida. Una de las maniobras más difíciles que tuvo que sortear es la de lidiar con los problemas sociales que intentaron enjaular a esta manifestación cultural, pues el terreno donde ensayan los integrantes del Imperio está rodeado por aves de “rapiña”, que en el menor descuido son capaces de arrasar con lo que sea.

Desde el barrio La Candelaria que limita con el barrio Villa Sol, en Soledad, ensayaba a sus pupilos para que vuelen por el camino que conduce hacia la danza y la cultura.

“Yo lloro por mi danza, me desvivo por ella”, indica la gestora cultural. En muchas ocasiones la angustia de no tener al personal completo o no contar con los implementos necesarios para salir en Carnaval le ocasionaba un dolor de cabeza, pero siempre, de alguna u otra forma, encontraba una solución.