“A Colombia vine a buscar una miss que conecte con su poder interior”

Andrea recuerda que antes de llegar a Miss Universe, que por cierto le tocó en pleno año de la pandemia, estuvo en Miss Mundo y no ganó. “Eso me desmotivó bastante porque pensé que no estaba a la altura de un Miss Universo”.

Sin embargo, no se dejó vencer y encontró nuevamente la inspiración. “Las historias de las mujeres me apasionan, son inspiradoras y eso en parte es lo que venimos a hacer, a inspirar a otros. Yo encontré que hubo una chica que tampoco ganó el Miss Mundo, pero si había ganado Miss Universe, y yo dije: Si ella pudo, yo también”.

Tras esa afirmación de poder Meza se preparó el tiempo necesario hasta que se le presenta la oportunidad de hacerlo en la edición del 2020, en el cual salió airosa.

“Mi proceso en Miss Universe fue muy distinto porque lo viví en medio del Covid-19, entonces el contacto era cero, sin embargo, desde el principio fui mentalizada en que ya la decisión estaba tomada, yo solo iba a hacer lo que debía y lo demás sucedería solo”.

Una de las cosas que destaca la mexicana sobre lo que le hubiera encantado vivir fue los momentos de cercanía, como los abrazos, las fotografías conjuntos y el icónico momento en que las finalistas se toman de las manos.